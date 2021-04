In Sardegna sale la pressione sulle terapie intensive: 22%, decine di nuovi ricoveri nell’ultima settimana

Balzo in avanti dei ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali sardi che si stanno occupando dei pazienti Covid. Stando ai dati dell’Agenas, oggi nell’Isola il 22% dei posti letto messi a disposizione per chi è stato colpito dal virus e si trova in gravi condizioni sono occupati. Un netto aumento, rispetto ai dati delle ultime settimane, che avevano addirittura visto l’Isola sfiorare la soglia “minima” del dieci per cento. Ora, invece, il termometro segna un rialzo chiaro, anche per quanto riguarda i posti letto pieni nei cosiddetti reparti standard: 17% tondo. Numeri preoccupanti e la soglia di rischio per le intensive non è lontana, infatti, è sufficiente che si arrivi a una percentuale di riempimento, indipendentemente dai posti a disposizione, del trenta per cento. Meno preoccupante, invece, la situazione per i ricoveri nelle aree non critiche: l’indice di riempimento previsto è del quaranta per cento.