In Sardegna l’indice Rt risale ma c’è la conferma della zona bianca per altri 7 giorni

La Sardegna si conferma in zona bianca nonostante l’indice Rt in risalita a 0,89. L’incidenza dei casi riportata nell’ultimo monitoraggio? 31,89 rispetto al 27,36 dell’ultima settimana di febbraio. E spiccano anche i dati, molto positivi, degli ospedali, solo il 12% dei posti occupati sia in terapia intensiva che nei reparti standard. Mentre tutta l’Italia si appresta a finire in una situazione “cromatica” drammatica, tra regioni arancioni e regioni rosse, l’Isola spicca per il colore bianco. A livello nazionale, utile ricordarlo, l’Rt è salito da 1,06 a 1,16. E ora la sfida verso Pasqua e Pasquetta è cominciata: l’Isola deve tenere i casi di contagio per centomila abitanti sotto quota cinquanta. Solo così sarà possibile restare in zona bianca.