Covid, Draghi: “Ne usciremo con il vaccino, rispettate il vostro turno”

“Ne usciremo con il vaccino”. Mario Draghi, nel discorso tenuto al centro vaccinale allestito all’aeroporto di Fiumicino, non può non parlare anche dei vaccini, nel giorno in cui arrivano le conferme di una maxi stretta in tutta Italia, tra rossa e arancione, con la Sardegna isola “felice” e bianca. Come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, Draghi dice che “è stata una visita breve ma bella, questi ragazzi hanno reso questo luogo medico un luogo di speranza. Si capisce che ne usciremo grazie a tutti coloro che faranno e aderiranno a questa campagna vaccinale. Se ci sono strozzature nella logistica non sono qui”.

Qualche giorno fa ho ringraziato gli italiani per la loro infinita pazienza. Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull’istruzione dei figli, sull’economia e sullo stato anche psicologico di noi tutti. Sono necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più stringenti. Ma, a queste misure, si accompagna l’azione di governo a sostegno di famiglie e imprese e l’accelerazione della campagna vaccinale, che sola dà speranza di uscita dalla pandemia”. A tal proposito, “per venire incontro alle esigenze delle famiglie – ha proseguito il premier -, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting”. “Il decreto che comprende tutte le altre misure di sostegno all’economia – ha precisato – è previsto per la settimana prossima. Per questo i 32 miliardi già autorizzati sono interamente impegnati”. Ma “non basta – ha aggiunto -. Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza, un nuovo scostamento di bilancio. A tutti, chiedo di aspettare il proprio turno, come ha fatto in maniera esemplare il Presidente della Repubblica. È un modo di mostrarci una comunità solidale”.