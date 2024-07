In giro per Cagliari con l’auto rubata a Villasor: 29enne denunciato per ricettazione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella serata appena trascorsa, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno deferito in stato di libertà un uomo di 29 anni, residente a Uta, per il reato di ricettazione. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato in via Santa Gilla angolo via Tevere mentre sostava a bordo di una Fiat Panda, rubata poco prima nei pressi della comunità per stranieri “Alisei” di Villasor. L’automobile era attivamente cercata perché poco prima era stata diramata una segnalazione dalla Centrale Operativa della vicina Compagnia Carabinieri di Sanluri.

All’arrivo dei militari, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente bloccato e posto in sicurezza. Successivamente, è stato condotto negli uffici della Sezione Radiomobile di Cagliari, dove è anche emersa la pendenza di una misura dell’obbligo di dimora presso il comune di residenza, emessa dal Tribunale di Cagliari l’11 giugno scorso, che gli è stata contestualmente notificata.

Al termine della storia, l’auto è stata restituita alla legittima proprietaria.