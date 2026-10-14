È accaduto questa sera in via Nazionale, un giovane uomo ospite del centro è stato sorpreso mentre tentava di aprire un veicolo in sosta. Non è passato inosservato, secondo il racconto di alcuni testimoni l’uomo sarebbe stato colto sul fatto e richiamato all’ordine. Ha tentato la fuga ma sarebbe stato inseguito da alcuni cittadini e fermato. Poco dopo sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in carico la situazione e portato via l’uomo.

“In via Nazionale si è radunata molta gente arrabbiata, siamo stanchi di non poter stare tranquilli in paese” spiega un residente.