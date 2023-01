In due armati assaltano il furgone e fuggono col maxi carico di sigarette

Un furgone che trasportava sigarette è stato bloccato da due malviventi armati di pistola che hanno fatto scendere l’autista e l’hanno lasciato a piedi in mezzo alla strada, fuggendo poi con il carico il cui valore non è stato ancora identificato. Il furgone è stato poi svuotato del suo carico e abbandonato in una scarpata. Sul posto i carabinieri di Ozieri e i vigili del fuoco per il recupero del mezzo. E’ successo in una strada nella zona di Buddusò, al confine con la Gallura.