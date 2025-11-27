In arrivo gelate sulla Sardegna: dopo tanta pioggia, attenzione al ghiaccio anche nel Cagliaritano.
Nella giornata di domani, venerdì 28 novembre 2025, dalle prime ore del mattino (ore 0.00) e dopo il tramonto (ore 23.59), sulla Sardegna settentrionale e centrale si prevedono locali formazioni di ghiaccio al suolo, specie sulle zone interne.
Così l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per gelate diffuso dalla Protezione civile regionale.
Il Mediterraneo occidentale è infatti interessato dalla giornata di mercoledì novembre, da una ventilazione gelida dai quadranti settentrionali. A partire da stasera sulla Sardegna la copertura nuvolosa si diraderà e il vento andrà a calare, favorendo l’inversione termica al suolo. Unito alle recenti precipitazioni, questo favorirà le gelate.
