Sette imprese partecipanti, 170 posizioni vacanti e 7 mila curriculum già presentati. Sono numeri importanti quelli che caratterizzano le tre giornate dedicate alle selezioni organizzate da Aspal in collaborazione con la Direzione del nuovo centro commerciale di Elmas FASS SHOPPING CENTER con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta in vista dell’apertura.

Si è tenuta oggi la prima giornata dedicata ai colloqui con l’obiettivo di favorire l’incontro diretto tra le circa 100 aziende che si insedieranno nel Centro e i potenziali candidati interessati alle opportunità professionali attualmente aperte. Tra le imprese partecipanti oggi, Dulcis, Eurospin, Ikea, Leroy Merlin, Maison du Monde, Ottica Massidda e Trony. Tantissimi i colloqui in programma, con 414 aspiranti lavoratori, ed essendo le selezioni ancora in corso di svolgimento, i numeri relativi all’utenza potrebbero essere ancora più alti.

Ottima risposta anche per gli incontri propedeutici ai colloqui organizzati nel mese di novembre da Apal: cinque seminari dedicati all’orientamento in cui gli operatori dei Centri per l’Impiego dell’area metropolitana di Cagliari hanno accompagnato i partecipanti con consigli pratici, esempi concreti e strumenti utili per valorizzare le proprie competenze e affrontare con sicurezza i processi di selezione.