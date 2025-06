Un’estate che lascia il segno: al Perdepera Resort di Cardedu, direttamente sulla splendida costa orientale della Sardegna, i ragazzi dai 9 ai 17 anni vivranno una vacanza studio in inglese che è molto più di un semplice corso.

Organizzata da Helen Doron English, scuola internazionale con 40 anni di esperienza e un metodo esclusivo riconosciuto in tutto il mondo, questa esperienza coniuga apprendimento, natura, sport e relazioni umane autentiche.

📍 Dove: Perdepera Resort – Cardedu (OG), Sardegna

📅 Quando: 1 luglio e 8 luglio – turni settimanali da 1 o 2 settimane

🎯 Età: 9–12 anni e 13–17 anni, in gruppi differenziati per età

🗣 Tema della vacanza: Debate in English

Attraverso workshop, giochi di ruolo e vere simulazioni di dibattito, i ragazzi miglioreranno la lingua inglese con insegnanti madrelingua e svilupperanno al contempo capacità di argomentazione, pensiero critico e public speaking in modo naturale e divertente.

🌱 Un’esperienza di crescita personale

Oltre all’inglese, i partecipanti impareranno a essere più indipendenti, a gestire la vita quotidiana in autonomia, a lavorare in gruppo e a scoprire sé stessi in un ambiente positivo e stimolante. Un’occasione preziosa per crescere… lontano dai banchi di scuola.

🏖 Vita al mare e pensione completa

Sistemazione in camere triple o quadruple con bagno privato, pensione completa e attività giornaliere tra mare, sport, laboratori creativi ed escursioni. Il tutto sempre in inglese e sotto la supervisione costante di uno staff qualificato.

💬 Amicizie vere e ricordi indelebili

Condividere una settimana di esperienze intense crea legami forti. Tra tuffi, risate, dibattiti e serate sotto le stelle, nasceranno amicizie profonde che spesso durano ben oltre l’estate.

🚐 Servizio transfer disponibile

È previsto un servizio di transfer da Cagliari e, su richiesta, da altre città della Sardegna, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

🎉 OFFERTA FLASH LAST MINUTE! Iscriviti subito e approfitta di uno sconto di 100€ sulla quota di partecipazione.

Promozione valida fino a esaurimento posti disponibili!

📞 Contatti e prenotazioni

Per informazioni, disponibilità e iscrizioni:

📱 Tel/WhatsApp: 370 100 2001

🔗 Non perdere questa occasione unica: posti limitati!