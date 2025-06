Pomeriggio di paura lungo la Statale 554, all’altezza del bivio di Selargius in direzione Quartu, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero diversi feriti. La dinamica dell’impatto non è ancora chiara, ma le conseguenze sul traffico sono pesanti: da oltre un’ora la circolazione è completamente bloccata e si registrano lunghe code, con automobilisti imbottigliati in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area. Massima attenzione dunque automobilisti, ai quali è consigliato evitare la zona e di optare per percorsi alternativi, in attesa del ripristino della viabilità.