Immondizia, odori sgradevoli e topi: protestano i residenti di via Bosco Cappuccio a Cagliari

La zona è quella di San Michele è “da circa un anno che stiamo chiedendo che qualcuno ci ascolti – spiega Valeria a Radio CASTEDDU – perché non possiamo affacciarci alle finestre di casa: la situazione è di estremo degrado. Ieri, per aver aperto la finestra per far arieggiare casa, è entrato un topo abbastanza grande. Ho anche dei minori a casa. Abbiamo chiesto più volte di essere ascoltati, di intervenire e sinora nessuno si è visto, non sappiamo più come comportarci. Ieri ho mandato un messaggio anche al sindaco di Cagliari e all’assessora Deidda ma non mi hanno risposto; una mia vicina ha contattato le istituzioni più volte e inviato le foto per far vedere il degrado in cui viviamo tra fogne e immondezza ma nulla: è impossibile vivere. C’è tra l’altro anche la carcassa di un’auto bruciata.

Non stendo la roba perché l’aria è irrespirabile, ci sono persone anche anziane da questa parte del palazzo popolare che si affaccia dove c’è il cortile: abbiamo bisogno che qualcuno si faccia carico di questa situazione”.

