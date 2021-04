Il dramma di Rita a Radio Casteddu: “Attendo da un anno e mezzo un intervento al Brotzu”

Attende un intervento chirurgico da oltre un anno: a Radio CASTEDDU, Rita Micheli, 71 anni di Portoscuso: “Attendo un intervento al Brotzu, sono in lista come altre centinaia di persone però non riusciamo a fare questo intervento perchè credo che stiano seguendo solo le urgenze. Io vorrei essere operata lì perché mi fido ciecamente del medico e della sua equipe. L’intervento riguarda una protesi al ginocchio, da oltre un anno ho dolore costante anche perché ho il Parkinson e ho difficoltà a muovermi. Non posso fare fisioterapia per via del Parkinson perché, con il dolore al ginocchio, non posso, sono bloccata. Insomma ho aspettato con pazienza ma non ne ho più. Mi incatenerò davanti alla Regione se la situazione non dovesse cambiare”.

Risentite qui l’intervista a Rita Micheli di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU