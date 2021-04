“Illuminiamo un monumento a Cagliari per fare luce sulla fibromialgia”

Un monumento di Cagliari illuminato per la lotta alla fibromialgia. La mozione del Psd’Az (primo firmatario il capogruppo Roberto Mura). La Fibromialgia è una patologia “invisibile”, molto difficile da diagnosticare a causa dell’apparente assenza di una sintomatologia evidente a livello osseo, articolare e muscolare. Colpisce in Italia tra gli 1,5 e i 2 milioni di pazienti, soprattutto di genere femminile

Le persone sofferenti di Fibromialgia devono affrontare un percorso lungo e complicato per arrivare a dare un nome al male che le affligge: trascorrono in media sette anni tra l’insorgenza dei primi sintomi e la diagnosi. Questo perché, essendo un male “invisibile”, i pazienti non sono in grado di trovare un filo connettore tra i diversi disturbi che insorgono pian piano rendendo progressivamente la loro vita difficile.

L’età media di insorgenza dei primi sintomi della malattia è vicina ai 35 anni, ma tende a manifestarsi con maggiore crudezza soprattutto tra il quarantacinquesimo e il cinquantacinquesimo anno di età, quando ormai i sintomi cumulati rendono la vita del paziente sempre più invalidante.

Attualmente la Fibromialgia è ancora priva non solo dell’attenzione mediatica necessaria, ma anche a livello assistenziale risente della mancata inclusione all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), i quali garantiscono agli affetti da patologie croniche l’accesso a cure migliori ed economicamente sostenibili.

Purtroppo gli studi per il contrasto degli effetti negativi che la patologia comporta sono ancora ad uno stadio iniziale e abbisognano di maggiore sensibilizzazione pubblica e di supporto per poter continuare a progredire verso l’invenzione di cure o pratiche che possano lenirne od inibirne gli effetti;

La rete di supporto, allo stato attuale, è costituita soprattutto da associazioni formate da persone affette da Fibromialgia e che queste si prodigano quotidianamente sia per diffondere la conoscenza della patologia, sia per svolgere un ruolo informativo tra i pazienti che per sensibilizzare su una problematica ancora poco conosciuta.

Il 12 maggio p.v. si terrà la Giornata Mondiale della Fibromialgia, e che l’organizzazione di volontariato “Comitato Fibromialgici Uniti – Italia” ha rivolto ai sindaci e ai consigli comunali l’invito di illuminare in quella data i monumenti simbolo della città di viola, al fine di sensibilizzare attraverso l’iniziativa “Facciamo Luce 2021!” sulla continua necessità di Ricerca di una luminosa via della guarigione.

I consiglieri comunali Psd’Az hanno proposto una mozione che invita la giunta a porre in essere tutte le azioni necessarie per far sì che, il 12 maggio prossimo, un monumento simbolo della città, appositamente individuato, venga illuminato di viola in segno di solidarietà del Comune di Cagliari agli intenti proposti dall’iniziativa “Facciamo Luce 2021!”