Bilancio tristissimo quello della scorsa notte di San Silvestro. I dati diramati dal Viminale registrano un totale di 309 feriti a causa di botti e festeggiamenti, con 69 ricoverati, mentre 2024 c’erano stati 274 feriti, con 49 ricoveri. Purtroppo è in aumento anche il numero dei minorenni coinvolti, ben 90. Come feriti gravi se ne registrano 34, mentre sono aumentate anche le denunce, 386, e 88 arresti. Numerosissimi gli interventi dei vigili dei vigili del fuoco in tutta Italia, circa 900, per incendi causati dai festeggiamenti. Il triste primato lo detiene la Lombardia, con 172 interventi. Gravissimi incidenti anche al Sud: un ragazzo di 20 è stato ferito da un proiettile all’addome, mentre una bambina di Andria ha perso un dito per un colpo partito da una pistola a salve. Due feriti da colpi d’arma da fuoco a Napoli: un turista saudita di 28 anni e una ragazza di 23. Tra i feriti a causa di ustioni ci sono purtroppo molti bambini, con lesioni agli occhi per i fuochi d’artificio.