Il triste addio a Gianluca Perra, immersione fatale a Cala Regina per il sub: aveva 55 anni, era un educatore professionale. La tragedia è avvenuta questa mattina, una immersione fatale, da quanto emerge, ha strappato alla vita l’uomo cagliaritano. Non è più riemerso dopo essersi tuffato in un tratto di mare dove l’acqua sfiora 4-5 metri di profondità.

In tanti ora piangono la sua prematura scomparsa, il funerale si svolgerà i prossimi giorni.