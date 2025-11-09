La segnalazione giunge da un lettore di Casteddu Online che immortala, alle ore 22 di ieri, l’ennesimo oltraggio messo in atto dagli automobilisti incivili che, in questo caso, lasciano poco spazio ai pedoni.

Strade dove si concentra un gran numero di ristoranti e locali molto frequentati soprattutto il fine settimana, certo reperire un parcheggio a volte è quasi una missione impossibile ma, qualche decina di metri oltre il centro della movida il parcheggio è assicurato. Ma la voglia di camminare, evidentemente, non era tanta e quindi perché non occupare il marciapiede? Devono aver pensato così gli occupanti delle vetture in fila. Buon per loro ma non per i passanti, per i quali è destinato lo spazio. Insomma, l’ennesima dimostrazione di poco senso civico in città, una problematica ben diffusa e ampiamente documentata che mette in evidenza il potenziale pericolo per chi cammina a piedi ed è costretto ad aggirare gli ostacoli per proseguire la passeggiata o, peggio ancora, scendere dal marciapiede e camminare lungo la strada.