Il roadshow “Protezione totale, comfort eccezionale” di BASE e PORTWEST arriva a Elmas presso lo store Cianciola Sardegna

Dopo una partenza entusiasmante, il roadshow “Protezione totale, comfort eccezionale” di Base e Portwest è pronto per la sua seconda tappa: il 22 e 23 maggio il truck brandizzato farà tappa a Elmas, presso lo store Cianciola Sardegna, in via Cettolini 29.

Un’occasione da non perdere per scoprire le ultime novità dei due protagonisti della sicurezza sul lavoro: promozioni esclusive, gadget, attività interattive e, naturalmente, tutto il comfort e la protezione delle calzature Base e dell’abbigliamento Portwest.

Base è un’azienda italiana specializzata nella produzione di scarpe antinfortunistiche defaticanti che combinano comfort e sicurezza.

Portwest, brand internazionale con oltre 120 anni di storia, è leader mondiale nella produzione di abbigliamento da lavoro, DPI e calzature di sicurezza.

Il roadshow toccherà sette città italiane, coinvolgendo i migliori negozi specializzati per portare sul territorio un’esperienza unica.

Scarica il tuo Buono Sconto al link

https://www.baseprotection.it/lp/protezione-totale-comfort-eccezionale/#!

Elmas – Store Cianciola Sardegna

22 e 23 maggio 2025