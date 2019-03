Il primo Sant’Efisio con l’Alternos donna ai nastri di partenza: “Cagliari sarà invasa da fedeli e turisti”

Un Sant’Efisio dal tocco femminile, quello in programma il primo maggio prossimo a Cagliari. Per la prima volta in 363 anni, infatti, l’Alternos sarà una donna: si tratta della di Raffaella Lostia, funzionaria a palazzo Bacaredda. È questa la novità più rilevante di una festa che, grazie alla tradizione, ormai è riuscita ad attirare curiosità e consensi anche nel resto del mondo. Confermate le associazioni – novantuno – che sono pronte a sfilare il primo maggio prossimo: 205 cavalieri, 20 tracas, quattro plotoni di miliziani a cavallo per un totale di 118 Comuni sardi coinvolti. La spesa complessiva è di 500mila euro: duecentomila dal Comune e i restanti 300mila da Regione e Fondazione di Sardegna. Il clou degli eventi, come sempre, dall’1 al quattro maggio: dopo l’uscita da Cagliari il tour religioso prevede La Maddalena, poi Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Nora.

Inizia nelle prossime settimane la vendita dei duemila biglietti per le tribune posizionate lungo il percorso: tre le fasce di prezzo previste: 15, 25 e trenta euro.