Incubo licenziamenti al portocanale di Cagliari, il caso in Parlamento: “Urgente salvare lavoro e scalo”

Porto Canale di Cagliari, interpellanza Fdi in Parlamento. Deidda (Fdi: “Urgente intervenire per salvaguardia posti di lavoro e rilancio scalo”.

Il deputato di Fratelli d’Italia si schiera in difesa dei posti di lavoro: “Recentemente si è appreso dagli organi stampa che la ITERC, impresa terminalista che gestisce, in appalto, il traffico merci nel Porto Industriale di Cagliari, sarà costretta ad avviare i primi 40 licenziamenti e ciò in ragione del crollo drastico delle commesse, ridotte finanche dell’80%;

le organizzazioni sindacali, da tempo, denunciano la grave situazione di crisi del citato scalo portuale ed in particolare lamentano l’assenza di interlocuzioni con la CICT e il gruppo Contship Italia di cui la CICT fa parte: e ciò, nonostante che sia stata, a più riprese, promessa, dal Ministero, l’apertura di un tavolo di concertazione nel quale la medesima Contship avrebbe dovuto chiarire i propri progetti per lo sviluppo dello scalo”.

Per questo motivo Fratelli d’Italia, con il Deputato sardo Salvatore Deidda, ha presentato “una interpellanza rivolta ai Ministri dei Trasporti, dell’Economia e dello Sviluppo economico per informarli di quanto sta accadendo a Cagliari e per chiedere quali azioni intendono intraprendere, prima fra tutti convocare urgentemente un tavolo in cui intraprendere tutte le azioni necessarie per il rilancio del porto industriale di Cagliari. Inoltre, il deputato Deidda ricorda l’impegno del Governo sulla zona franca, a partire proprio dai porto e in particolare quello di Cagliari. E’ inspiegabile che ancora, nonostante ci fossero gli stanziamenti, ancora non sia partita la zona franca

Nelle scorse settimane sono stato a Trieste e sono venuto a conoscenza di grandi progetti che stanno andando avanti e molti che devono partire e Trieste gode della zona franca mentre Cagliari non solo rimane al palo ma rischia di scomparire per l’immobilità gestionale e politica. Un fatto che non deve assolutamente accadere” dichiara Salvatore Deidda ” per questo intendiamo sollecitare il Governo ad agire prontamente. Siamo pronti a votare e sostenere qualsiasi iniziativa utile alla salvaguardia dei posti di lavoro e il rilancio dello scalo”.