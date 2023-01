Il petardo raccolto da terra gli scoppia in mano: ustioni e fratture per un 12enne di Furtei.

Ieri a Furtei una 44 enne casalinga del luogo ha denunciato ai carabinieri che in piazza Resistenza il figlio 12enne figlio era rimasto ferito accidentalmente ad una mano dallo scoppio di un petardo. I militari dell’Arma hanno appurato che il ragazzino, mentre giocava con dei coetanei sulla pubblica via, ha trovato per terra un petardo a colpo unico, inesploso, non meglio classificato, verosimile residuo dei festeggiamenti per il Capodanno. Una volta raccolto, il 12enne gli avrebbe incautamente dato fuoco con un accendino. Il petardo è immediatamente esploso causandogli lesioni alla mano sinistra (ustioni e fratture). Trasportato dal 118 presso l’ospedale Brotzu, in codice giallo, non in pericolo di vita, è stato ricoverato in attesa di un intervento chirurgico che limiti l’entità del danno. Le Procure Ordinaria e Minorile di Cagliari sono state informate dai carabinieri.