Il parco di Molentargius si tinge di rosa: migliaia di coppie pronte per rinnovare lo spettacolo della natura. Pronti a nidificare, un tripudio di suoni e movimenti anticipano il miracolo della vita: un uovo per ogni mamma che alternerà cova e premure con il compagno per poi dar spazio al senso di comunità, dove gli adulti saranno i custodi di tutti i piccoli, pronti e impazienti per scoprire il mondo.

Ogni anno si rinnova la magia che questi esemplari regalano: hanno scelto il territorio per riprodursi, protetto, salvaguardato e valorizzato poiché regno indiscusso anche dei fenicotteri rosa. Eleganti e affascinanti, discreti e sensibili, si fanno ammirare, da lontano, inconsapevoli del successo riscosso anche sui social: tanti like e condivisioni per loro, battono gli influencer più seguiti senza studiare pose e stratagemmi ma mostrandosi come sono per natura. E nonostante il lieto evento sia oramai una consuetudine per Molentargius, ciò diventa sempre un richiamo atteso, aspettato e ben accolto per dare il benvenuto a quei pulli soffici e impacciati che zampettano da una parte all’altra, che vanno educati al fine di far capire a loro le strategie della vita.

Una sola raccomandazione da parte degli esperti, ossia quella di ammirare con discrezione i pennuti rosa, senza infastidirli o intimorirli. Se scelgono costantemente il territorio è anche per la qualità della serenità che offre, un modo, insomma, per ringraziare e dimostrare come l’uomo può ben convivere con amore e rispetto verso ogni specie vivente.