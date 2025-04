l nuovo look del Bastione prende forma, dopo anni di lavoro si vede la luce infondo al tunnel

“Due milioni verranno stanziati per il rifacimento dei parapetti e il restauro degli infissi e della balaustre del Bastione Saint Remy lato passeggiata coperta”. Queste le parole del sindaco, risalenti al 22 Novembre scorso.

Dopo un nostro primo sopralluogo ad inizio Febbraio, possiamo dire che a distanza due mesi, la situazione è cambiata. Nulla di nuovo per la piazzetta di Herbert Lawrence già pronta. Diversa invece la situazione per la terrazza antistante la Scuola di Santa Caterina. I lavori iniziati ormai nel lontano 2015 finalmente danno i loro frutti. Se due mesi fa tutto ciò che si vedeva era solo erba incolta, oggi notiamo come finalmente la pavimentazione sia quasi completa.

L’unica nota negativa è che a sinistra della piazzetta alcuni scalini hanno ceduto. La speranza comune è che anche quest ultimi vengano sistemati al più presto e messi in sicurezza.