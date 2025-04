Continuano le aggressioni nella zona della Marina, la rissa in Piazza Sant’ Eulalia preoccupa residenti e commercianti. Una situazione che non accenna a fermarsi, più passa il tempo e più aumentano le segnalazioni di risse tra ragazzi di tutte le età, tra cui minorenni, che preoccupano cittadini e residenti della Marina.

Nonostante nel weekend la polizia faccia ormai tappa fissa in questa zona, continua indisturbata la vendita di alcool ai minorenni. L’alcool stesso è una della cause scatenanti di queste continue aggressioni, e finché non verranno quantomeno regolarizzate le attività che lo distribuiscono non ci si può aspettare che la situazione cambi da sola.