Sinnai, difficoltà per gli studenti pendolari che devono raggiungere gli istituti di Via Vesalio: alcuni “stanchi delle difficoltà per raggiungere la scuola pensano seriamente di lasciare gli studi”.È la consigliera Aurora Cappai che ha portato la questione in consiglio comunale al fine di raggiungere una collaborazione per risolvere la problematica.“Continuo a ricevere segnalazioni di forti disagi per l’arrivo a scuola dei giovani studenti iscritti al Pertini.Ricevo inoltre segnalazione di una anomala distribuzione delle corse della metro da e verso Settimo e da e verso Gottardo. Nonostante il raddoppio le corse sembrano concentrate in maniera irrazionale nei giorni festivi e sono molto ridotte nei giorni feriali. Siamo nel 2025 ma la situazione dei collegamenti per gli studenti sembra peggiorata rispetto al passato”.Con l’ausilio dei pendolari è stato stilato un resoconto con eventuali proposte per semplificare le corse ai ragazzi:“Fino all’anno passato la corsa Arst su gomma dedicata a questo complesso, denominata appunto “VIA VESALIO” passava al capolinea in Via Sant’Isidoro (Sinnai) intorno alle 07.20 e accompagnava gli studenti di Sinnai a scuola (Via Vesalio, Pirri) in orario utile per l’ingresso previsto tra le 08.00 e le 8:30.Oggi il “Via Vesalio” prevede nella fascia oraria utile per gli studenti una sola corsa che passa al capolinea di Via Sant’Isidoro alle 06:45. Questa corsa comporta l’arrivo degli studenti presso il complesso scolastico di via Vesalio intorno alle 07:30. Con un anticipo eccessivo per la maggior parte degli studenti che attendono all’esterno dell’istituto l’orario di ingresso anche per un’ora.Soluzione proposta: ripristino della corsa su gomma che dal capolinea di Via Sant’Isidoro parta alle 07:25 per portare gli studenti pendolari in via vesalio in orario utile per l’ingresso a scuola.Per molti l’alternativa è il treno da Settimo che parte alle 07:45. Ma la navetta 170 parte da S.Isidoro alle 07:04. Un distacco temporale importante. Per evitare che il tragitto casa scuola diventi un’odissea chi può chiede l’aiuto dei genitori per farsi accompagnare a Settimo, con un conseguente aggravio quotidiano degli impegni familiari e un incremento del traffico complessivo.

Soluzione proposta: istituzione corsa della navetta 170 che passi a Sant’isidoro intorno alle 07:25 e comunque in orario utile per consentire di prendere il treno delle 07:45 senza troppo anticipo”.

Anche per il rientro la situazione non è delle migliori: “Una prima modalità prevede l’uso del mezzo su rotaie.

Gli studenti prendono con facilità la metro fino a Gottardo. Da Gottardo il treno per Settimo è alle 14:15. L’unico mezzo. Nessuna metro. In pochissimi minuti il treno arriva alla stazione di settimo ma la corsa della navetta170 per rientrare a Sinnai è programmata alle 14:45. Con una dilatazione dei tempi che permette il rientro a casa per le 15:00 e oltre. Lo studente uscito da scuola alle 13:30, nonostante la rapidità dei mezzi nelle singole tratte impiega nel complesso un’ora e mezza per rientrare a casa, causa disallineamento temporale delle coincidenze.

Soluzione proposta: istituzione corsa della navetta 170 che parta da Settimo verso Sant’Isidoro intorno alle 14:25 e comunque in orario coincidente con l’arrivo del treno delle 14:15 da Gottardo.

Esiste poi una seconda modalità, che dovrebbe essere la più semplice. Prendere l’autobus Via Vesalio per Sinnai. La corsa è programmato passi in Via Vesalio alle 14:00 (mezz’ora dopo l’uscita programmata degli studenti), ma ahimè il più delle volte è insufficiente a contenere tutti gli studenti dei tre istituti. Oltretutto l’unica corsa risulta spesso tardiva per gli studenti del Pertini e impossibile per gli studenti del Marconi che escono sempre dopo le 14:00.

Il risultato è che lo studente che esce alle 13:30, se trova posto, non è a casa in media prima delle 15:00.

Soluzione proposta: istituzione corsa via Vesalio – Sinnai (in aggiunta di quella delle 14:00) con partenza alle 13:40.

Esiste poi una terza alternativa. Gli studenti, pur di accorciare i tempi di rientro, percorrono due chilometri a piedi per prendere l’autobus “Via Settimo” o “Via Quartu” in Viale Marconi. Il 107 per intenderci. In Viale marconi alle 13:33 passano tre autobus.

Ma poiché molti studenti interessati escono dagli istituti in Via Vesalio alle 13:30, hanno di icoltà ad accedervi.

Soluzione proposta: posticipare di 15 minuti l’arrivo in Viale Marconi di almeno uno dei tre autobus che arrivano contemporaneamente con destinazione Sinnai”.

Si attendono ora eventuali comunicazioni per una o più modifiche degli orari o tratte: una necessità per gli studenti al fine di non dover patire per andare e tornare da scuola.