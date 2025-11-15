È la consigliera Aurora Cappai che ha portato la questione in consiglio comunale al fine di raggiungere una collaborazione per risolvere la problematica.
“Continuo a ricevere segnalazioni di forti disagi per l’arrivo a scuola dei giovani studenti iscritti al Pertini.
Ricevo inoltre segnalazione di una anomala distribuzione delle corse della metro da e verso Settimo e da e verso Gottardo. Nonostante il raddoppio le corse sembrano concentrate in maniera irrazionale nei giorni festivi e sono molto ridotte nei giorni feriali. Siamo nel 2025 ma la situazione dei collegamenti per gli studenti sembra peggiorata rispetto al passato”.
Con l’ausilio dei pendolari è stato stilato un resoconto con eventuali proposte per semplificare le corse ai ragazzi:
“Fino all’anno passato la corsa Arst su gomma dedicata a questo complesso, denominata appunto “VIA VESALIO” passava al capolinea in Via Sant’Isidoro (Sinnai) intorno alle 07.20 e accompagnava gli studenti di Sinnai a scuola (Via Vesalio, Pirri) in orario utile per l’ingresso previsto tra le 08.00 e le 8:30.Oggi il “Via Vesalio” prevede nella fascia oraria utile per gli studenti una sola corsa che passa al capolinea di Via Sant’Isidoro alle 06:45. Questa corsa comporta l’arrivo degli studenti presso il complesso scolastico di via Vesalio intorno alle 07:30. Con un anticipo eccessivo per la maggior parte degli studenti che attendono all’esterno dell’istituto l’orario di ingresso anche per un’ora.Soluzione proposta: ripristino della corsa su gomma che dal capolinea di Via Sant’Isidoro parta alle 07:25 per portare gli studenti pendolari in via vesalio in orario utile per l’ingresso a scuola.Per molti l’alternativa è il treno da Settimo che parte alle 07:45. Ma la navetta 170 parte da S.Isidoro alle 07:04. Un distacco temporale importante. Per evitare che il tragitto casa scuola diventi un’odissea chi può chiede l’aiuto dei genitori per farsi accompagnare a Settimo, con un conseguente aggravio quotidiano degli impegni familiari e un incremento del traffico complessivo.
Soluzione proposta: istituzione corsa della navetta 170 che passi a Sant’isidoro intorno alle 07:25 e comunque in orario utile per consentire di prendere il treno delle 07:45 senza troppo anticipo”.
Anche per il rientro la situazione non è delle migliori: “Una prima modalità prevede l’uso del mezzo su rotaie.
Gli studenti prendono con facilità la metro fino a Gottardo. Da Gottardo il treno per Settimo è alle 14:15. L’unico mezzo. Nessuna metro. In pochissimi minuti il treno arriva alla stazione di settimo ma la corsa della navetta170 per rientrare a Sinnai è programmata alle 14:45. Con una dilatazione dei tempi che permette il rientro a casa per le 15:00 e oltre. Lo studente uscito da scuola alle 13:30, nonostante la rapidità dei mezzi nelle singole tratte impiega nel complesso un’ora e mezza per rientrare a casa, causa disallineamento temporale delle coincidenze.
Soluzione proposta: istituzione corsa della navetta 170 che parta da Settimo verso Sant’Isidoro intorno alle 14:25 e comunque in orario coincidente con l’arrivo del treno delle 14:15 da Gottardo.
Esiste poi una seconda modalità, che dovrebbe essere la più semplice. Prendere l’autobus Via Vesalio per Sinnai. La corsa è programmato passi in Via Vesalio alle 14:00 (mezz’ora dopo l’uscita programmata degli studenti), ma ahimè il più delle volte è insufficiente a contenere tutti gli studenti dei tre istituti. Oltretutto l’unica corsa risulta spesso tardiva per gli studenti del Pertini e impossibile per gli studenti del Marconi che escono sempre dopo le 14:00.
Il risultato è che lo studente che esce alle 13:30, se trova posto, non è a casa in media prima delle 15:00.
Soluzione proposta: istituzione corsa via Vesalio – Sinnai (in aggiunta di quella delle 14:00) con partenza alle 13:40.
Esiste poi una terza alternativa. Gli studenti, pur di accorciare i tempi di rientro, percorrono due chilometri a piedi per prendere l’autobus “Via Settimo” o “Via Quartu” in Viale Marconi. Il 107 per intenderci. In Viale marconi alle 13:33 passano tre autobus.
Ma poiché molti studenti interessati escono dagli istituti in Via Vesalio alle 13:30, hanno di icoltà ad accedervi.
Soluzione proposta: posticipare di 15 minuti l’arrivo in Viale Marconi di almeno uno dei tre autobus che arrivano contemporaneamente con destinazione Sinnai”.
Si attendono ora eventuali comunicazioni per una o più modifiche degli orari o tratte: una necessità per gli studenti al fine di non dover patire per andare e tornare da scuola.