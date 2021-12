Il Natale di Dickens fa il pienone a Villamassargia: centinaia in piazza per l’accensione dell’albero

Centinaia di persone in piazza e migliaia di foto con Babbo Natale per la Cerimonia di accensione dell’albero in piazza Pilar. Un successo l’inaugurazione dell’animazione delle festività natalizie a Villamassargia. Dove il Comune, sposando il progetto di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, regine degli eventi in Sardegna, e di “Ps impianti”, ha deciso di recuperare lo spirito più autentico del 25 dicembre, minacciato dall’epidemia sanitaria puntando sul “Canto di Natale” di Charles Dickens, delineando un percorso emozionale scandito dalle citazioni del romanzo, una delle opere sul Natale più famose al mondo.

Nei panni di Uncle Scrooge, il celebre cattivo dell’opera dello scrittore inglese, turbato dai fantasmi del proprio passato, c’è il Covid, il virus crudele che ha minacciato le relazioni familiari e affettive nelle fase più buie della pandemia.

Ieri il taglio del nastro con centinaia di partecipanti che hanno danzato e cantato attorno al grande albero e ai suoi 700 rami, lo stesso numero delle piante secolari che impreziosiscono S’Orthu Mannu, il gioiello ambientale di Villamassargia. Affetti familiari, unità e condivisione: il Natale secondo Charles Dickens. Tutto nel rispetto delle norme anti Covid.

L’inaugurazione. Il maltempo non ha scoraggiato le famiglie che, anche da altri paesi limitrofi, si sono precipitate a Villamassargia per assistere all’evento. In piazza Pilar una coreografia suggestiva ha commosso tutti e la pioggia ha lasciato il posto alla lacrime. Si sono spalancate le porte del Comune e due bellissime ragazze vestite con costumi dotati di ali luminose, un angelo e una mamma Natale, si sono presentate in piazza per danzare attorno all’albero sulle note delle più famose canzoni natalizie.

E poi l’illuminazione del cielo con musica, luci e l’arrivo di Babbo Natale, al suono di campana e accompagnato dall’elfo, che ha calamitato tutti i bambini che si sono disposti, non senza fatica, in fila, per la foto ricordo e la consegna delle latterine per i doni.

Un fotografo a disposizione dei cittadini ha scattato migliaia di immagini che saranno spedite via mail e whats app ai protagonisti e inseriti in un file grafico del Comune con gli auguri dell’amministrazione firmati dalla sindaca. Foto finale con tutti i partecipanti assieme alla prima cittadina per l’accensione dell’albero, in un unico abbraccio d’amore. Una cartolina che racconta il Natale 2021 di Villamassargia che aveva bisogno di festeggiare dopo il lockdown e di donare gioia ai bambini.

«Siamo state pervasi da tante emozioni e si è sentito davvero quello Spirito di Natale che volevamo raccontare che volevamo far vivere. E così è stato», sottolineano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, «tantissime persone hanno condiviso lo stesso momento con lo stesso stato d’animo. E’ scesa anche qualche lacrima dai nostri occhi e da quelli della sindaca. Siamo felicissime di essere state coinvolte in questo turbinio di emozioni impagabili».

«Esprimo una grande emozione a nome della comunità di Villamassargia per vivere, in questo Natale 2021, uno spazio di normalità e di comunità, nonostante la pandemia», dichiara Debora Porrà, sindaca di Villamassargia, «grazie a Oggi Sposi & Exclusive Wedding e Ps Impianti per aver realizzato il sogno di un vero Natale, ricco di significato».

«Ringrazio la Comunità per la partecipazione perché ha dato vita a un’idea di grande condivisione dei nostri valori», conclude l’assessora alla Cultura Sara Cambula.