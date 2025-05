A seguito della chiusura dell’ex-mercato di San Benedetto, i residenti della zona tornano a far sentire la propria voce. A parlare è Mariano R., cittadino residente in via Cocco Ortu, che ha deciso di rivolgersi direttamente al Sindaco Zedda per segnalare una situazione diventata, a suo dire, “incomprensibile”. Mariano rappresenta non solo sé stesso, ma anche numerosi condomini, residenti e commercianti delle vie limitrofe – tra cui via Tiziano, via Pacinotti e la stessa via Cocco Ortu – e chiede che vengano riviste le attuali limitazioni all’utilizzo del pass residenti “Parkar Zona B” nei parcheggi a strisce blu. “Abbiamo sempre accettato la limitazione del venerdì e del sabato, prevista per favorire l’afflusso dei clienti al mercato – afferma – ma ora che il mercato è chiuso, non si capisce perché debba continuare a valere. I parcheggi restano vuoti, e noi residenti non possiamo usufruirne”. Secondo quanto segnalato, la situazione non solo penalizzerebbe chi abita nella zona, ma aggraverebbe anche la crisi dei commercianti locali. “Da quando il mercato è chiuso – prosegue – molti negozi stanno soffrendo per la scomparsa dei potenziali acquirenti. Non ci sono più clienti e la zona si è svuotata”. Da qui, l’appello al primo cittadino: “Chiediamo cortesemente un intervento presso gli uffici competenti per modificare la segnaletica e permettere ai residenti di utilizzare i pass tutti i giorni”. La richiesta, inviata ufficialmente al sindaco, attende ora una risposta da parte dell’amministrazione comunale. I cittadini interessati sperano in una revisione del provvedimento, in linea con la nuova realtà del quartiere.