“Il mega impianto eolico di Villacidro? L’ha approvato Pigliaru non Solinas”

“L’impianto eolico di Villacidro? L’ha approvato la giunta Pigliaru”. Alessandro Sorgia, consigliere regionale del gruppo misto, replica alla presidente Presidente Todde.

“Dovrebbe chiedere al suo nutrito e costosissimo STAFF di effettuare delle ricerche più accurate e precise, onde evitare di comunicare falsità”, accusa il consigliere cagliaritano, secondo cui “il Parco Eolico “Santu Miali” in Comune di Villacidro, a cui sono destinate le pale partite dal porto di Oristano, è stato autorizzato nel 2018 (e non nel 2020 come dichiarato dalla Todde) con la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/03/2018 (Assessore dell’Ambiente Donatella Spano e Presidente della Regione Francesco Pigliaru).

Nel 2023, la Giunta Solinas si è limitata ad approvare la proroga dei termini di validità della delibera approvata dal governo regionale di centro sinistra.

Se qualcuno fa disinformazione è proprio la Presidente Todde che omette sistematicamente di ricordare il suo ruolo nel Governo Draghi e il contributo che diede, da viceministra allo Sviluppo economico con deleghe all’energia nell’approvazione del famoso decreto che oggi

minaccia la Sardegna con migliaia di richieste di installazioni di nuovi parchi eolici, fotovoltaici e parchi eolici a mare.

Rivendico con forza il mio voto contrario, peraltro unico in tutto il Consiglio Regionale, alla Legge Regionale 5/2024 perché continuo a pensare sia una legge inutile, che difficilmente riuscirà a bloccare l’invasione e più probabilmente esporrà la Regione Sardegna a una valanga di cause giudiziarie milionarie.

Dal 9 Aprile, data dell’insediamento della giunta regionale, la Presidente ha avuto avuto tutto il tempo necessario per approvare una norma urbanistica forte ed efficace. L’art. 3, lettera f del nostro Statuto, sottolinea che la regione ha potestà legislativa in materia di edilizia e di urbanistica.

Si è scelto di concentrarsi nel fare le nomine e alimentare il poltronificio e a una moratoria consapevolmente inefficace, anziché intervenire nell’interesse dei sardi e della Sardegna.

Avrebbe potuto porre rimedio ai tanti errori delle giunte precedenti (sia di destra che di sinistra). Sono state preferite le nomine e i proclami alle vere soluzioni… tanto poi a pagare il prezzo sono sempre i cittadini sardi.

La Presidente Todde, inoltre, potrebbe spiegare a tutti che ruolo ha avuto nella stesura del decreto Draghi e nell’approvazione del “Tyrrhenian link” il mega cavo che consentirà l’esportazione dell’energia prodotta in Sardegna e che di conseguenza ha reso tanto appetibile l’installazione dei parchi eolici in Sardegna. Fatti, non chiacchiere cara Presidente”.