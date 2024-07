Capoterra, lavori alla rete idrica: mercoledì possibili disagi

Di



hinterland

I tecnici di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione nello snodo all’incrocio tra via Sardegna e via Carbonia. Per poter eseguire i lavori, tra le 8 e le 18 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nella parte del centro abitato a nord rispetto a via Amendola dove si verificheranno cali di pressione e interruzioni