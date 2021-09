Il marito sardo ammazza la moglie davanti alla figlia e poi si suicida: il dramma nel weekend

Il marito sardo ammazza la moglie davanti alle figlia e poi si suicida: il dramma nel weekend. Ciriaco P., 65 anni, è l’uomo che ha ucciso la consorte, la figlia ha dato l’allarme dopo che in casa l’immagine macabra era una pozza di sangue. La vicenda è avvenuta nei pressi di Viterbo, per la precisione a Castel Sant’Elia. Pare che la coppia si stesse sparando e che l’uomo non avesse accettato di buon grado la fine della storia. Anche se in pochi si aspettavano un omicidio-suicidio così atroce.

Sulla vicenda è intervenuto il Comune di Castel Sant’Elia, con un messaggio di cordoglio del sindaco Vincenzo Girolami: “Un dramma che ci coinvolge: la morte improvvisa dei coniugi Ciriaco e Anna, qualcosa di tragico per tutta la nostra comunità – si legge in un post pubblicato su Facebook – Le parole sono strette, soprattutto nei momenti come questi. Esprimiamo il nostro cordoglio alle figlie Valentina e Valeria e a tutti i famigliari”.