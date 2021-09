Radio Zampetta Sarda, sos per i fondi per operare e salvare il povero Scooby, cane fratturato

ARIANNA ROSSI, A RADIO ZAMPETTA SARDA : ” LA RACCOLTA FONDI CONTINUA, RINGRAZIO CHI DI BUON CUORE HA CONTRIBUITO CON UNA DONAZIONE PER AIUTARE A PAGARE LE SPESE MEDICHE DI SCOOBY, VITTIMA DI UN INCIDENTE. È STATO SOTTOPOSTO A INTERVENTO CHIRURGICO PER UNA FRATTURA SCOMPOSTA.

PURTROPPO LE DONAZIONI RICEVUTE SONO LONTANE DAL SALDARE LA FATTURA.

AIUTATEMI PER FAVORE!”

Ringrazio di cuore quanti hanno donato. Il nostro Scooby è stato ricoverato per aggiungere due chiodi, purtroppo l’ importo delle donazioni ricevute sono ben lontane dal poter saldare la fattura di oltre € 700.

Io attualmente non lavoro e non so come far fronte a questa spesa, chiedo col cuore in mano a chi può dare un contributo di poterlo fare per il bene del mio adorato Scooby.

Per il momento l’importo è oltre € 700

Di cui;

– 500 € Intervento

– 40€ a giorno di ricovero

– 120€ Radiografie

– 80 € Visita notturna

– e altre spese, emocromo, terapia futura, etc.

È stato operato e tra un mese deve essere sottoposto a un altro intervento per rimuovere la placca.

È attualmente seguito presso la clinica San Giuseppe.

Ringrazio chi mi aiuterà.

Intestato a Oppo Filippo Mario

Iban : IT67I0567617295IB0000654283

https://www.paypal.me/mariooppo