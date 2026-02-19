Poteva finire in tragedia ciò che è avvenuto nella serata di ieri in una casa di Medolla, in provincia di Modena.

Una donna di 38 anni si sarebbe lanciata dal balcone di casa quando stava per rientrare il marito. Stando a quanto ricostruito, la donna aveva denunciato il coniuge dopo essere stata picchiata lo scorso novembre ma aveva ritirato la querela.

Ieri l’uomo stava recandosi a casa per salutare i figli e, revocato il divieto di avvicinamento, sembrerebbe volesse ritornare dalla famiglia.

La donna avrebbe quindi reagito lanciandosi dal balcone. La figlia, che si trovava giù, avrebbe tentato di attutire la caduta ferendosi.

Fortunatamente entrambe non sarebbero in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno chiarendo la dinamica dei fatti.