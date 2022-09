Il maltempo non molla la Sardegna: allerta arancione fino a domani, temporali e grandine in arrivo

Il maltempo non molla la Sardegna anzi rincara la dose. L’allerta, gialla nella zona sud occidentale (Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro) e arancione nell’Oristanese, è stata prorogata fino alle 18 di domani, venerdì. Bombe d’acqua, temporali, grandine stanno colpendo in modo particolare proprio l’Oristanese, dove oggi ci sono stati allagamenti.

Gli Agenti della Stazione Forestale di Villaurbana sono intervenuti poco prima delle nove nel centro abitato di Siamanna a prestare soccorso a bambini e personale scolastico sorpresi da un forte acquazzone che si è abbattuto sul paese soprattutto intorno alla Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia”.

Nell’intervento hanno provveduto all’immediata evacuazione del personale della scuola, traendo in salvo sette bambini visibilmente spaventati che sono stati prontamente rassicurati, portati in salvo fuori dal fabbricato e consegnati ai genitori.

I forestali, considerata l’allerta arancione emanata dalla Protezione Civile, avevano già predisposto dei servizi mirati per presidiare tutta la zona a rischio che sorge nella parte più bassa del paese soggetta ad allagamenti, allertando la Sala Operativa ed il Sindaco del paese.

A Terralba le scuole sono rimaste chiuse: i sindaci, visto anche quello che è successo nelle Marche, preferiscono non rischiare e non mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.

Le raccomandazioni della protezione civile per affrontare questa nuova ondata di maltempo sono sempre le stesse: non stare nei piani terra o seminterrati, non uscire con l’auto se non strettamente necessario, evitare anche di uscire a piedi. Osservata speciale, come sempre, Pirri: la protezione civile comunale consiglia in particolar modo di evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parco di Terramaini, in via Vesalio.