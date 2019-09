Il grande cuore di Michele, disabile marchigiano: “Ogni mese dono soldi alla mamma vedova di Sestu”

Ha letto l’appello lanciato, tempo fa, su Casteddu Online, e gli si è stretto il cuore: “Cerco un lavoro per non finire in strada”, questo il grido di dolore di Stefania Piras, 48 di Sestu con un figlio appena maggiorenne. La donna, vedova, ha cercato poi di sbarcare il lunario in molti modi, tra offerte ricevute da sardi e non sardi e anche con un mercatino dell’usato sotto la sua piccola abitazione. Lui, Michele B., 50enne originario della Toscana ma da anni residente nelle Marche, “in una piccola mansarda insieme a mia moglie, non siamo di certo ricchi”, ha preso una decisione: ogni mese si toglie un po’ di “pane” dalla bocca e lo dona a Stefania. Come? Con delle donazioni via Iban: ha già donato oltre cento euro, “e tra pochi giorni le invierò altri 50-60 euro. Io ho solo una pensione di accompagnamento in quanto disabile totale per colpa di tutta una serie di patologie legate al diabete, a breve dovrò anche subire una visita delicata a Milano”, racconta, contattato da Casteddu Online, il cinquantenne. “Mia moglie grazie a Dio lavora, siamo molto religiosi e pensiamo che quella signora si debba meritare il meglio dalla vita”. In attesa di una possibile svolta, il mese scorso è arrivato l’ultimo “regalo” in denaro: “La settimana prossima mia moglie prenderà lo stipendio, è una semplice dipendente pubblica. Garantisco sin d’ora un altro aiuto economico a Stefania e al figlio”, aggiunge Michele, che ci tiene a restare anonimo perchè “la beneficenza va fatta in silenzio”.

La conferma delle donazioni ricevute arriva proprio da Stefania Piras: “Non sapevo minimamente chi fosse quel signore, sono commossa dal fatto che tanta generosità arrivi da una coppia che non conosco. Li ringrazio, adesso potrò pagare il dentista a mio figlio”. Stefania si trova ancora in difficoltà, purtroppo: “Attendo ancora la casa popolare, ma le liste sono bloccate”. Chiunque volesse aiutarla può fare una donazione al seguente codice Iban: IT83N0310401625000000043264 DEUTSCHE BANK.