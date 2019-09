Il governo Conte bis passa l’esame della Camera: votata la fiducia dopo un giorno di tensione

Il governo Conte bis passa l’esame della Camera. I deputati hanno votato la fiducia al governo M5s-Pd ( favorevoli 343 contrari 263) al termine di una lunga giornata parlamentare, iniziata con le parole del premier. Come spiega Quotidiano.net, “a Montecitorio si consuma l’ennesimo scontro tra Conte e gli ex alleati. In mattinata, mentre il presidente del Consiglio sventaglia il programma, il ‘popolo’ della Lega è in piazza con Fratelli d’Italia per la manifestazione contro l’esecutivo. In Aula i parlamentari dell’opposizione scatenano la bagarre. “Elezioni, elezioni“, urlano dai banchi. E il clima non migliora nel pomeriggio, quando a Conte spetta di replicare agli interventi deputati. FdI e Lega intonano i cori “venduto, venduto” all’indirizzo del presidente, intento a togliersi gli ultimi sassolini dalle scarpe”.