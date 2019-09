Michael Schumacher a Parigi per una cura speciale top secret. La notizia è stata riportata oggi da Le Parisien: il campione tedesco di F1, cinque anni e mezzo dopo il terribile incidente, è stato portato in un ospedale parigino e accolto dal primario che si occupa di riprogrammazione delle cellule staminali. C’è grande apprensione e tanta speranza per lui, da un anno si rincorrono voci su condizioni migliorate ma senza certezze. Il suo corpo è arrivato in una barella avvolta da un telo blu, come riferiscono i media francesi. Ora la cura segreta.