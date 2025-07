Dramma nel parco acquatico Splash a Riverbella, vicino Gallipoli. Un bimbo di soli 7 anni è caduto in acqua nella parte alta della piscina. Stando alle prime informazioni il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e – come riporta LeccePrima- sembra che non sapesse nuotare. Ad accorgersi del piccolo in acqua privo di sensi proprio il suo papà. Immediati i soccorsi e il trasporto all’ ospedale di Gallipoli. Il bimbo è arrivato in pronto soccorso in arresto cardiaco e ora si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Si temono purtroppo eventuali danni cerebrali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’accaduto e raccogliere le testimonianze dei presenti: sembra che nessuno abbia notato il bambino in difficoltà e non ci sono le telecamere di così sorveglianza a poter chiarire la dinamica dei fatti.