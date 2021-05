“Il furgone di mio marito rubato a Cagliari e bruciato, aiutateci a comprarne uno nuovo”

Il furgone di Massimiliano Nurchis, elettricista quartese, è stato rubato e dato alle fiamme. L’appello della moglie Sabrina: “Abbiamo avviato una raccolta fondi, qualunque offerta è ben gradita. Abbiamo già pagato tutte le tasse ma non possiamo lavorare, e pure il carro attrezzi per portarlo via dalle campagne e demolirlo”

“C’è stato rubato in pieno giorno durante il lavoro – racconta Sabrina a Radio CASTEDDU – siamo rimasti senza mezzo per lavorare e facciamo un appello: abbiamo già intrapreso su Facebook una raccolta fondi per arrivare a dare un acconto per comprare un altro furgone per, in seguito, pagarlo piano piano.

Il problema delle piccole-medie imprese è che si trovano in queste situazioni purtroppo perché siamo in un periodo di difficoltà per tutti, il lavoro è calato ma le tasse, però, vanno pagate. Quindi lo Stato per lavorare ci chiede delle documentazioni che se non vengono pagate non ci permettono di lavorare. Avendo noi già pagato e sistemato i tributi, le liquidità sono ben poche. Inoltre, dopo aver trovato il nostro furgone bruciato, abbiamo dovuto anche pagare un carroattrezzi per portarlo via dal luogo del ritrovamento e tutto quello che serve per la demolizione”.

Di seguito le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente presso UniCredit intestato a ENERGIA SOLARE DEL GEOMETRA NURCHIS MASSIMILIANO: IT76U0200843952000104623796

Paese: IT

CIN/EU: 76

CIN/IT: U

ABI: 02008

CAB: 43952

Numero C/C: 00000104623796

BIC/SWIFT: UNCRITM1E63

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

