Sestu, incendio all’esterno di un casolare in campagna: fiamme domate dai vigili

I Vigili del Fuoco sono intervenuti attorno alle 18, in località Sa Cantonera nel territorio comunale di Sestu, a causa incendio di masserizie all’esterno di un casolare in campagna. Giunti sul posto gli operatori hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area evitando la propagazione delle fiamme alla struttura adiacente e alla vegetazione circostante. In fase di accertamento le cause del rogo.