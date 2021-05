“Cagliari, infiltrazioni dall’appartamento del vicino: ho i funghi dentro casa”

A Radio CASTEDDU Martin, 36 anni, racconta: “Ho la casa, di proprietà del comune in via Castelli, devastata da 5 mesi ormai e l’istituzione risponde di avere pazienza.

Gli inquilini del piano di sotto sono dovuti andare via perché pioveva dentro e l’impianto elettrico è andato in corto circuito”