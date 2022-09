Il fine settimana del Covid: contagi stabili, aumentano di poco i ricoveri

Sono 259 i nuovi positivi al Covid in Sardegna, registrati nel bollettino quotidiano della regione, su un totale, fra molecolari e antigenici, di 2133 tamponi. Un numero in linea con quelli registrati negli ultimi giorni, così come resta invariato il dato delle terapie intensive, 5 pazienti come ieri. Aumentano leggermente, invece, i ricoveri nei reparti Covid, tre in più rispetto ai 77 di ieri per un totale di 80 pazienti in rianimazione. Calano i sardi in isolamento domiciliare: sono 6543, ovvero 305 in meno rispetto a ieri.

Uno il decesso: è morto un uomo di 81 anni, residente nella provincia di Sassari.