Scempio a Tuerredda: palco, chiasso e tavoloni. Grig: “Manca solo il circo degli elefanti”

Un enorme palco, tavoloni in legno e ferro e poi panche, e chiasso e tanta, tantissima gente: ieri mattina la spiaggia di Tuerredda a Teulada, protetta e a numero chiuso di bagnanti con tanto di ticket per preservarne l’incantevole bellezza, è diventata suo malgrado la location di un maxi evento aziendale. Cosa che non è piaciuta, e sfuggita, al Grig, il gruppo di intervento giuridico, che attacca e accusa: “Manca solo il circo con gli Elefanti”, frase che la dice lunga su quale fosse la situazione.

“Un palco, chiasso, centinaia e centinaia di persone, tavoloni e panche per un evento indimenticabile. E’ quanto è accaduto il 9 settembre 2022 nel povero e bistrattato gioiello ambientale della spiaggia di Tuerredda, dove manca solo il circo con gli Elefanti. E non è la prima volta – ricorda Stefano Deliperi – nonostante le buone intenzioni rappresentate dall’introduzione del numero chiuso nel 2020, la realtà è sempre la stessa. Di Tuerredda ne fanno carne di porco, per usare un francesismo”.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato oggi un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti alla Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari, ai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, al Servizio demanio e patrimonio della Regione autonoma della Sardegna, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e alla Capitaneria di Porto di Cagliari – Ufficio Demanio per verificare la legittimità o meno della realizzazione di un evento certamente non in linea con la necessità del mantenimento delle caratteristiche ambientali della spiaggia.

Grig ricorda che, in caso di assenza di legittime autorizzazioni, possono concorrere anche altre fattispecie penalmente rilevanti come la violazione del vincolo paesaggistico/ambientale e il reato urbanistico. “Purtroppo, però – conclude Deliperi – non è prevista nessuna sanzione per la cialtronaggine”.