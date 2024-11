Il far west di via Mameli, famiglia pestata a sangue nel cuore della movida di Cagliari: arrestati i tre giovani aggressori

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono tre ragazzi fra i 25 e i 30 anni, arrestati dalla Polizia dopo l’incredibile pestaggio a una intera famiglia per una nite dovuta a uno dei pochissimi parcheggi liberi. E’ la storia simbolo di una città che di notte nel weekend non è più sicura, ma in balia di azioni folli spesso compiute da giovanissimi che si improvvisano in organizzate o, come in questo caso, improvvisate baby gang. Perchè è davvero assurdo c he si possa mandare un padre di famiglia in ospedale con una prognosi di 70 giorni di cure per futili motivi, magari alimentati dall’alcol e da scarsa lucidità e da una rabbia che ha colpito improvvisamente, e con così tanta violenza come denunciato subito nella notte, in diretta, a Casteddu Online dai residenti della zona. Papà, mamma e figlio: una famiglia giovane, lui 50 anni, lei 40 anni, il figlio di 24, che cercavano semplicemente di piazzare la propria auto per godersi il sabato sera. E invece il centro storico di Cagliari sta diventando troppo spesso un far west, pestaggi furti e rapine sono sempre più frequenti e allarmanti vista la quasi totale assenza di controlli soprattutto dopo mezzanotte. Siamo arrivati ai tempi in cui bisogna stare attenti a tutto, non protestare per un sopruso, perchè chi hai davanti- come spesso è avvenuto in altri casi- può immediatamente tirare fuori un coltello.