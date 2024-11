Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, la super buca di via Machiavelli e le proteste dei residenti: “Ha un anno, è la voragine più longeva di Cagliari. Cagliari, i residenti della zona esasperati dalle numerose buche nelle strade. In particolare, una grossa buca sull’asfalto all’incrocio tra Via Boccaccio e Via Machiavelli presente da più di un anno, non è mai stata sistemata. Il Comune di Cagliari ha provveduto a transennare il pezzo di strada danneggiato, ma riferisce che è competenza di Abbanoa il ripristino della strada. Una serie di rimbalzi di responsabilità del quale come sempre è il cittadino a subirne il disagio. I residenti della zona si augurano, tramite queste segnalazioni, di sensibilizzare chi di dovere.