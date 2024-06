Il dramma di Brad e Richard, morti in un incidente stradale sulla tangenziale di Milano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un’altra immensa tragedia si è verificata oggi sulle nostre strade. Due ragazzi, Brad Rossi e Richard Busnelli, di soli 29 e 27 anni, sono morti in un incidente sulla tangenziale Nord di Milano. La loro auto, una Volkswagen Maggiolino, si è scontrata scontrata con un camion in una galleria. I due ragazzi erano in compagnia di altri due giovani di 18 e 20 anni, ricoverati in gravissime condizioni all’Ospedale San Gerardo di Monza, e stavano andando a lavoro. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente ma sembra che sia stata la vettura dei 4 ragazzi ad andare contro il mezzo pesante e si è ribaltata. Brad e Richard, alla guida e al posto passeggero, sono morti sul colpo.