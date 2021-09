Il dramma dei femminicidi smuove la politica regionale: venerdì in consiglio la lunga scia di sangue della Sardegna

Il dramma dei femminicidi approda in consiglio regionale, con la speranza che la seduta non sia solo un profluvio di parole e un’esibizione di luoghi comuni ma porti a qualche decisione e risultato concreto. O almeno dovrebbe: il via libera si avrà mercoledì prossimo dalla conferenza dei capigruppo, che deciderà se dedicare al dibattito della seduta del 1 ottobre, obbligatoria per statuto, a una delle tragedie più terribili che sta vivendo non solo la Sardegna ma l’Italia intera.

Una scia di sangue che non ha risparmiato l’isola, con un tentato femminicidio e uno riuscito in sole 48 ore: a Sennori, in provincia di Sassari, una donna di 48 anni, Piera Serusi, è stata gravemente ferita a colpi di pistola dal suo compagno Adriano Piroddu, 42 anni, che si è impiccato successivamente nel suo garage. Dopo poche oire, a Quartucciu, ha perso la vita Angelica Salis, 60 anni, accoltellata dal marito Paolo Randaccio di 67. Episodi preceduti dal tentato femminicidio di Paola Piras a Tortolì lo scorso maggio, costato la vita al figlio Mirko e da tanti altri consumati negli anni precedenti. Intanto, questa mattina si è impiccato in carcere l’uomo accusato dell’omicidio di Chiara Ugolini, nel veronese, mentre un’altra donna è rimasta vittima dell’aggressione del suo compagno: si tratta di una 57enne, picchiata dall’uomo per gelosia, un pugile 56enne, fino a romperle le costole.