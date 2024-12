Poteva essere davvero una tragedia ciò che è accaduto nel pomeriggio di ieri sulle piste della Tognola sulle Dolomiti, a San Martino di Castrozza. Un bimbo di 7 anni è rimasto incastrato sotto una motoslitta della polizia. Il piccolo ha riportato la frattura del bacino e lo schiacciamento dell’addome e si trova attualmente ricoverato in serie condizioni in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Stando alle prime ricostruzioni, il bimbo voleva farsi una foto sulla motoslitta ma quest’ultima si è mossa e ribaltata, travolgendolo. I carabinieri della compagnia di Cavalera stanno indagando sull’incidente per capire come mai la motoslitta fosse incustodita e non messa in sicurezza. Le indagini chiariranno i dubbi su questa drammatica vicenda.