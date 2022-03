Il cuore del volontario: “Da Cagliari e Tempio per salvare 16 profughi ucraini e portarli all’ospedale”

“Il cuore della Sardegna è ovunque. Appena entrati in Slovenia incontriamo un volontario proveniente da Tempio. Anche lui con il suo gruppo in missione per estrarre 16 profughi ucraini malati da trasferire urgentemente a Milano”. La testimonianza arriva direttamente dalla telecamera di Chicco Lecca, in viaggio verso il confine con l’Ucraina col giornalista Antonello Lai . Durante il viaggio gli incontri con sardi che hanno deciso di andare ad aiutare gli ucraini sono già tanti. E, in questo caso, c’è un volontario di Tempio Pausania e una donna di Cagliari che sono pronti a mettere al sicuro “sedici profughi che stanno passando a piedi la frontiera”. E tra loro ci sono “sette ciechi e un paio di bambini. Li stanno già aspettando all’ospedale per poterli curare”, spiega la coppia.