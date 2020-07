Il Coronavirus ritorna a Palau, due cittadini risultati positivi al primo tampone

“In piena fase 3, con il peggio ormai alle spalle e dopo giorni in cui si sono susseguite varie voci, ATS Olbia ha comunicato oggi che, nel territorio comunale, sono stati individuati 2 casi di positività, asintomatici ed in attesa di ulteriore secondo tampone di conferma”. A dirlo, tramite una nota ufficiale, è l’amministrazione comunale di Palau, guidata dal sindaco Franco Manna. “Altri due individui, che hanno avuto contatti stretti con i casi accertati, sono risultati negativi, ma saranno anch’essi sottoposti alla misura della quarantena preventiva, della durata di 14 giorni. I casi sono stati circoscritti e sono monitorati giornalmente dalle strutture sanitarie competenti: al momento, pertanto, non sussistono particolari motivi di allarme per residenti e turisti”.

“Per quanto di propria competenza, i settori ambiente, sociale e polizia locale del Comune hanno attivato, tramite il Centro Operativo Comunale, tutte le misure di prevenzione previste dai protocolli di sicurezza. L’Amministrazione invita tutti alla massima calma, prudenza e soprattutto al rispetto della norma basilare di mantenimento del distanziamento sociale, evitando in ogni luogo assembramenti e, ove previsto, raccomanda sempre l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani”.