Il coro Clara Voce in sostegno per la lotta al cancro, in memoria di Mattia Casula

Il 17 marzo 2024 l’Associazione Clara Voce ha organizzato il concerto di raccolta fondi “Umili E Decisi… Di Passaggio” in ricordo di Mattia Casula, venuto a mancare il 6 novembre 2023 a soli 28 anni a causa di una leucemia e a sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca contro il cancro. Una serata carica di intense emozioni, 25 i componenti del coro che ha presentato un’esibizione di altissimo livello, fondato nel gennaio 2013 dal Direttore Federico Liguori grazie al Preside Luciano Carta del Liceo Motzo di Quartu Sant’Elena, L’ apertura della serata con 3 brani a cappella dei Coldplay, gruppo musicale di fama mondiale per poi continuare l’esibizione canora in modo eccelso. Martina, la sorella di Matti e componente del coro, ha duettato col maestro Liguori un pezzo da lui scritto dal titolo “DI PASSAGGIO” che va ad abbracciare il cuore di chi vive la drammatica perdita di un fratello, un figlio, un compagno, un amico. Abbiamo tratto una frase significativa “Perché nell’anima del cuore di chi ama io non vado via, ma resto lì.” Di seguito potete prendere visione del video dal contenuto profondo che va a toccare le corde dell’anima, tramite i seguenti link nelle pagine social fb e instagram del coro https://www.facebook.com/share/v/A9ma7qNBaWDZm2iQ/?mibextid=WC7FNe https://www.instagram.com/reel/C4sqlYMN5Sr/?igsh=eHMzMXAyZzlpcjRm Durante la serata un caro amico di Matti, Francesco Pitrè in arte Cloudqse ha scritto in sua memoria “NON È UN ADDIO” segue il link del video, fortemente emozionante https://www.instagram.com/reel/C3psaLnt_2K/?igsh=b3ZqcDJwYzU2ZzUz La dichiarazione della fidanzata Valentina che è stata l’ombra di Mattia in ogni singolo momento di questo percorso sofferto, invita a contribuire per aiutare la ricerca: “Sono malattie tanto aggressive da togliere il respiro… affrontarle con coraggio e con il sorriso, come ha sempre fatto Mattia, è stata una grande lezione di vita. Questa serata è stata realizzata al fine di ricordarlo ma anche di sensibilizzare tutti, giovani e non, a contribuire alla ricerca scientifica che è l’unica che può realmente offrire speranza a queste povere persone che lottano ogni giorno. Oltre alla donazione in termini economici, ci tengo ad invitare tutti ad iscriversi al registro dei donatori di midollo e a partecipare periodicamente alle donazioni di sangue: sembra poco ma in realtà è tantissimo.” Il memorial in ricordo di Mattia ha toccato nel profondo il cuore di ogni singolo partecipante, Fausta la mamma con gli occhi lucidi e la voce strozzata dall’emozione dichiara: “Affinché una mamma non versi più lacrime per la perdita di un figlio, è importante portare alta l’attenzione in sostegno della lotta contro i tumori.” Il coro ha trasmesso il messaggio di solidarietà e di sensibilizzazione per eventuali donazioni all’AIRC verrà omaggiata la spilla “Umili e Decisi” il motto che ha accompagnato Mattia e chi in tutto il suo percorso ha lottato al suo fianco, contattando la pagina social Coro Giovanile Clara Voce. I genitori Fausta e Ignazio, la fidanzata Valentina i fratelli, sorelle e nipoti Cesare, Stefania con Samuel e Marta Sabrina, Mirko con Elena e Sofia Marco, Sara e Alice, Martina ringraziano chi ha partecipato e ha dato un contributo per finanziare lo studio per la lotta ai tumori. La partecipazione della scuola di danza Streetschool e grazie alle coreografie di Valeria Pes hanno reso ancora più magica la serata. La lettrice Arianna Pusceddu, la band composta da Manuel Cossu alla tastiera, William Lenti alla batteria, Alberto Locci al basso, Mattia Orrù alla chitarra elettrica e Valerio Melas alla chitarra acustica, Mattia Cuccu il fonico, hanno permesso la riuscita del primo Memorial di Mattia in coincidenza del suo compleanno. Infine un elogio a chi ha organizzato il concerto, il coro Clara Voce che vanta un curriculum con tanto di cappello, di cui vi ricordiamo i concerti più importanti: l’esecuzione del Requiem di Mozart nel 2017 a Roma per il festival dell’avvento, il decennale del coro fatto nel 2023, il musical Asylum andato in scena il 18 dicembre 2022 al teatro Massimo con il sold out. Il coro oltre ai pezzi folkloristici sardi, esegue pezzi di musica classica, musica pop, ma anche blues e gospel, il musical invece porta con sé un messaggio molto profondo di sensibilizzazione alle malattie psichiatriche. UMILI E DECISI…DI PASSAGGIO