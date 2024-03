Sinnai, dopo la protesta ok alla ricreazione nella scuola materna: “Tutti i bimbi potranno mangiare”

Sì alla ricreazione nella scuola materna di via Caravaggio a Sinnai. Dopo la protesta dei genitori di una bimba di quattro anni, non abituata a fare colazione prima di uscire di casa “perchè, semplicemente, non ha fame”, la dirigente scolastica Paola Angius, soprattutto in seguito alle pressioni e alla denuncia pubblica fatta dalla mamma e dal papà della piccola su Casteddu Online (QUI la notizia) ha deciso di consentire una pausa di mezz’ora al giorno, dalle 9:45 alle 10:15, per consentire a tutti gli alunni che vogliono fare pausa di poter mangiare, “sempre sotto la supervisione di un docente”.